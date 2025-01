Inep divulga notas do Enem nesta segunda-feira. Saiba como conferir

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta segunda-feira (13/1), às 10h (horário de Brasília), os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. O Metrópoles ensina como você poderá acessar as notas.

Resumo da notícia:

As notas podem ser usadas para ingressar em universidades públicas, por meio do Sisu, ou em privadas, pelo Prouni ou Fies

As inscrições do Sisu começam no dia 17 e vão até 21 de janeiro

3,15 milhões de candidatos fizeram as provas de ciências humanas, e 2,98 milhões realizaram as provas de ciências exatas

Os resultados do Enem permitem que o candidato ingresse no ensino superior, seja pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que garante acesso às universidades públicas, ou por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferecem bolsas de estudo e financiamentos para instituições privadas.

Aqueles candidatos interessados em cursar uma universidade pública deverão ficar atentos às datas, as inscrições para o Sisu começam na sexta-feira (17/1) e vão até a próxima terça-feira (21/1). A modalidade permite a escolha de duas opções de curso para concorrer.

O desempenho nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e a nota da redação poderão ser acessadas por meio da página do participante.

Veja o cronograma do Sisu:

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Resultado da 1º chamada: 26 de janeiro

Matrículas: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), o Enem de 2024 teve 4.325.960 de inscritos, dos quais 1,6 milhão cursavam o último ano do ensino médio.

Apesar do alto número de inscritos, no primeiro dia do Enem, que aborda conteúdos de ciências humanas, 3,15 milhões compareceram aos locais de prova. Já no segundo dia, 2,98 milhões candidatos realizaram as provas de exatas.