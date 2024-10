Inês Brasil se manifesta após “constrangimento” de Tatá Wenerck

Nesta quarta-feira (23/10), Inês Brasil se manifestou depois de sua participação no programa de Tatá Werneck viralizar na web. A funkeira surpreendeu a esposa de Rafa Vitti ao fazer revelações “picantes” e acabou arrancando risadas da plateia, a deixando constrangida.

“Adoro [risos], eu adoro e me amarro quando a gente fala sobre sexo, sobre gemer e tudo mais. Eu acho que a Tatá não ficou tímida quando eu respondi não, porque ela e todo mundo sabe que eu fiquei [conhecida como] a número um das número um das maiores prostituta da Europa, na Alemanha”, explicou para um site.

Inês revelou que já havia sido convidada para atração há um tempo, mas recusou: “Eu estou muito feliz em ter aceitado este convite da Tatá Werneck para participar do Lady Night. Antes ela já tinha me chamado duas vezes e eu recusei antes, falei que não iria por motivo que achava que ela iria só fazer perguntas blá, blá, blá pra mim e, por este motivo, sempre falei não”.

No entanto, decidiu aceitar o segundo pedido com autorização da sua equipe. “Graças a Deus dessa vez os meus produtores falaram pra mim que ela estava me chamando de novo com a produção dela aí eu falei: ‘ok, dessa vez vou’. E graças a Deus fui e está sendo este lindo sucesso de explosão mundial de aparecer na Globo, no programa do Multishow e da Tatá Werneck, ela é maravilhosa”, comemorou.

Inês Brasil, conhecida pela música Undererê, que explodiu nas plataformas digitais e nas redes sociais, encerrou destacando que a artista sabia, muito bem, da sua personalidade irreverente e sexual. “A Tatá já sabe que eu amo putarias boas”, concluiu.