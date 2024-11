Infecções graves por rinovírus na Bahia registra aumento, diz boletim Infogripe

Os casos classificados como mais críticos relacionados a infecções por rinovírus entre crianças e adolescentes na Bahia registraram um aumento, na semana epidemiológica do dia 27 de outubro a 2 de novembro. O crescimento foi constatado no boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Foram obtidos aumentos também nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e do Maranhão. Segundo publicação da Agência Brasil, a SRAG é uma complicação respiratória associada decorrente de alguma infecção viral.

Entre os sinais estão a dificuldade respiratória e queda no nível de saturação de oxigênio, entre outros sintomas. Além da Bahia, as ocorrências por conta da enfermidade na tendência de longo prazo foram registradas no Amazonas, Amapá,, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Piauí.