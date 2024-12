Influencer é acusada de trair o marido tetraplégico em cruzeiro

A influenciadora Vanessa Carvalho se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais após ser flagrada em um cruzeiro supostamente traindo o marido, que ficou tetraplégico devido a um acidente doméstico envolvendo uma descarga elétrica de 13 mil volts. O incidente aconteceu apenas um mês após o casamento do casal, cuja história de superação era amplamente compartilhada por Vanessa com seus mais de 300 mil seguidores.

A controvérsia ganhou força após vídeos do suposto caso viralizarem, gerando debates e críticas à postura da influenciadora. O caso repercutiu entre internautas, especialmente entre aqueles que acompanhavam a rotina e a trajetória do casal nas redes sociais.

