Influencer é preso suspeito de estuprar pelo menos 7 mulheres no Ceará

O influencer Thiago Ferrari, que contava com mais de 91 mil seguidores no Instagram, foi preso no último sábado (24/2) em Fortaleza, Ceará, acusado de estuprar aos menos sete vítimas. De acordo com o G1, as vítimas têm entre 15 a 40 anos — duas delas são mãe e filha.

A Polícia Civil diz que os crimes sexuais acontecem desde 18 de fevereiro, em toda a região. O delegado Valdir Cavalcante de Paula Passos, do 5º Distrito Policial, detalhou o modus operandi:

“Ele abordava as vítimas de forma aleatória, no portão da casa delas e ameaçava dizendo que estava armado e era membro de uma facção criminosa. Depois da violência sexual, ele chegava a tirar foto e roubava o celular da mulher”.

Além disso, o influenciador é suspeito de obrigar as mulheres a enviar transferências de dinheiro via Pix, para que ele não divulgasse as imagens íntimas delas feitas durante os estupros.

Influencer Thiago Ferrari Denúncia contra Thiago Ferrari Ainda segundo o site, a polícia soube dos crimes cometidos por Thiago após mãe e filha, ambas vítimas do influencer, denunciarem terem sido atacados por Ferrari no Bairro Itaoca.

A polícia ainda acredita que Thiago atuava na venda de veículos fraudados, conhecidos como “veículos de estouro”. “Para dificultar a identificação, ele costumava usar veículos diferentes durante as abordagens. Em algumas delas ele estava de carro, em outra de bicicleta e até de moto”, disse o delegado.

Thiago Ferrari tem antecedentes criminais por crimes sexuais em outros locais fora de Fortaleza. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão.

Quem é o influencer Thiago Ferrari nasceu em Minas Gerais e vive em Fortaleza com a família. Nas redes sociais, ele conquistou mais de 90 mil seguidores mostrando o seu dia a dia.

A conta do Instagram de Thiago foi desativada.