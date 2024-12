Influencer que doou igreja à pastora Renálida é investigado por exploração infantil

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) está investigando o influencer Hytalo Santos, de 26 anos, por suspeita de exploração da imagem de menores de idade. Dono de um perfil com 17 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no YouTube, o influencer paraibano aparece em vídeos ao lado de adolescentes, muitos com menos de 18 anos, que ele chama de “Turma do Hytalo” ou “filhos”.

Nos conteúdos mais polêmicos, os adolescentes aparecem com roupas curtas, dançando músicas de teor sexual e respondendo a perguntas consideradas constrangedoras, como “já pulou a cerca?” e “já pegou mais de quatro na balada?”. Em outro vídeo, ele aparece dançando funk com menores vestindo uniformes escolares ao som de letras com conotação explícita.

As investigações foram iniciadas em novembro de 2024, em duas frentes: uma em João Pessoa e outra em Bayeux, região metropolitana da capital, após denúncias do Conselho Tutelar e de fontes anônimas. Ambas correm em sigilo e são acompanhadas por promotores de Infância e Juventude.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) proíbe adultos de explorar imagens que exponham crianças a situações vexatórias ou que violem sua dignidade, prevendo pena de seis meses a dois anos de detenção. Caso o MPPB identifique infração, Hytalo pode ser denunciado judicialmente ou convocado a assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC).

Além de sua atuação polêmica nas redes sociais, Hytalo Santos é conhecido por realizar doações de grande porte, incluindo uma igreja que foi entregue à pastora Renálida Carvalho, outra figura influente do meio digital. Ele também distribui celulares, carros e dinheiro aos jovens que aparecem em seus vídeos, ações que aumentaram sua popularidade.

Em nota, o advogado de Hytalo negou as acusações e afirmou que os conteúdos seguem as normas legais e as diretrizes das plataformas digitais. O caso segue em apuração, com a análise de possíveis violações aos direitos das crianças e adolescentes.

The post Influencer que doou igreja à pastora Renálida é investigado por exploração infantil appeared first on Fuxico Gospel.