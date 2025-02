Influencer Tiba Camargos sofre grave acidente ao tentar salvar filho

Tiba Camargos, um influencer católico, está internado após sofrer um grave acidente nesse domingo (9/2), em Porto Alegre. Ele bateu a cabeça em uma pedra ao tentar salvar o filho de afogamento. A criança pulou em um rio e não conseguiu nadar.

A mulher do influencer, Andréa Camargos, postou uma mensagem no Instagram, nesta segunda-feira (10/2), confirmando o fato e pediu orações para a recuperação do marido.

De acordo com ela, o acidente ocorreu porque o menino teve dificuldades para sair da água. O pai, imediatamente, correu para salvar o filho, mas se acidentou ao colidir violentamente com uma pedra submersa.

Camargos foi socorrido imediatamente e levado ao hospital. Andréa está grávida de seis meses. O casal é conhecido por incentivar o ensino domiciliar no Brasil. Eles são fundadores do movimento católico “Juntos pela Vida”.