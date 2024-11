‘Influenciador de Deus’, com milagre no Brasil, será declarado santo

Recentemente, o Papa Francisco reconheceu oficialmente um segundo milagre: Acutis teria intercedido para a cura de um estudante universitário em Florença que apresentava um sangramento no cérebro após sofrer um traumatismo craniano.

A habilidade de Acutis de divulgar, na internet, os ensinamentos da igreja católica, o levou a ser chamado de “influenciador de Deus”. Em 2020, foi beatificado após um milagre lhe ter sido atribuído: a cura de uma criança brasileira, do Mato Grosso do Sul, de uma doença congênita que afetava o pâncreas.

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, anunciou que o beato italiano Carlo Acutis, que teria realizado um milagre no Brasil, se tornará santo em abril de 2025. Acutis faleceu em 2006, aos 15 anos de idade, devido a uma leucemia, e se tornará o primeiro santo millennial.

Atualmente, o corpo de Acutis encontra-se em uma igreja na cidade de Assis, na Itália, dentro de um caixão de vidro em uma sala onde há também outras relíquias relacionadas a ele.

Além de criar sites para a paróquia e a escola que frequentava, o jovem também ficou conhecido por lançar um site que buscava documentar todos os milagres eucarísticos relatados, que foi lançado dias antes de sua morte. O site já foi traduzido para vários idiomas e serviu como base para uma exposição que viajou o mundo.

A vida do futuro santo é também recordada no Reino Unido, onde, em 2020, foi fundada a Paróquia Beato Carlo Acutis, incorporando igrejas nas regiões de Wolverhampton e Wombourne. Além disso, no Reino Unido também há uma estátua de Acutis na Gruta de Carfin, um santuário católico na Escócia.

Os milagres são normalmente investigados e avaliados durante um período de vários meses. Uma pessoa se torna elegível para a santidade após ter dois milagres registrados em seu nome. Para ser considerado milagre, é necessário que o ato seja visto como algo além do que é possível com a ajuda da ciência, como a cura repentina de uma pessoa considerada próxima da morte.