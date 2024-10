Influenciador denuncia Bia Miranda à Polícia Civil do Rio

O influenciador Renato Ronner revelou, nesta sexta-feira (18/10), que abriu uma denúncia contra Bia Miranda na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O motivo, segundo ele, é um suposto aborto que a ex-Fazenda teria realizado.

“Eu cumpri meu dever como cidadão e denunciei Bia Miranda à Polícia Civil por ter abortado seu bebê. Estou dentro da lei com minha denúncia, pois o aborto é crime com base no artigo 124, e ela pode ser condenada a até 3 anos de prisão”, disse ele.

O influenciador ainda completou: “Bia Miranda é um péssimo exemplo para a sociedade! Estou com a consciência tranquila por ter denunciado essa jovem que leva a vida como uma brincadeira. Em algum momento, todas as ações têm consequências. Que ela aprenda que, em nosso país, ainda existem leis. Nunca apoiarei essa vergonha para a sociedade”, escreveu.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Bia Miranda Instagram/Reprodução 2 de 7 Que já falou que a “bisa” ama 3 de 7 Bia Miranda exibiu a barriguinha de grávida no Instagram Reprodução/Instagram 4 de 7 Bia Miranda opina sobre o sexo do bebê após sonho Instagram/Reprodução 5 de 7 Bia Miranda Reprodução/Instagram 6 de 7 Bia Miranda Instagram/Reprodução 7 de 7 Reprodução/Instagram

A denúncia de Renato veio após Bia Miranda revelar, durante uma conversa com Carlinhos Maia, que havia tido um aborto espontâneo de um bebê que estaria esperando do ex-namorado, Gato Preto. Segundo a influenciadora, ela foi ao médico e foi informada que o feto estava “meio torto”, com possibilidades de ocorrer uma perda naturalmente.

“Realmente eu fiquei [grávida], só que fui ao hospital… acabei perdendo normalmente. Eu queria muito tirar, no começo, porque não queria ter filho dele, nem nada do tipo. Só que quando fui na médica, ela disse que estava meio torto, e eu ia perder naturalmente. E, realmente [aconteceu]”, disse ela.

Bia Miranda, que já é mãe de Kaleb, de quatro meses, do antigo namoro com DJ Buarque, já havia revelado o desejo de tirar o bebê caso a gestação evoluísse. Após a polêmica, ela afirmou que não havia realizado nenhum procedimento.