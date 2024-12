Influenciador Diego Pupe confirma presença em grande evento em São Félix do Coribe

Evento acontecerá no próximo domingo, 15 de dezembro, e contará com a participação de Natanzinho Lima, Esquema Matheuzinho, Luís Enrico e DJ Cauã. A 6ª edição do evento é realizada pela Villa White.

São Félix do Coribe, Bahia – O influenciador Diego Pupe confirmou sua presença em um grande evento que acontecerá no próximo domingo, 15 de dezembro, na cidade de São Félix do Coribe, localizada no interior da Bahia. Pupe anunciou sua participação em suas redes sociais na última terça-feira, 10 de dezembro.

Em uma de suas postagens, Diego compartilhou com seus seguidores que está patrocinando o evento e aproveitou a oportunidade para presentear sua irmã, que faz aniversário no mesmo dia, com um camarote exclusivo para a celebração. A data promete ser especial para a família, além de ser marcada pela grande festa na cidade.

Segundo informações divulgadas, o influenciador já se encontra no local onde o evento está sendo montado. A expectativa é de que o evento atraia um grande público, movimentando a economia local e gerando um impacto positivo para a cidade.

A 6ª edição do evento, promovida pela Villa White, contará com apresentações de artistas renomados como Natanzinho Lima, Esquema Matheuzinho, Luís Enrico e DJ Cauã, que são grandes sucessos na região e prometem agitar a festa.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos por meio de plataformas online ou diretamente no local do evento. A organização enfatiza que, devido à alta demanda, a compra antecipada é recomendada para garantir presença no evento.