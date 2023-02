Influenciador digital, Farley Mattos, conta sobre seu trabalho social Hospital Araújo Jorge

Natural de Ipameri, Goiás, Farley Mattos é um profissional multifacetado, além de ser influenciador digital, é bailarino e empresário. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ele usa sua influência para o bem e ajuda diversas pessoas do Hospital Araújo Jorge, localizado em Goiânia. “Me lembro antes da pandemia em uma campanha feita em minha rede social em 3 dias arrecadei mais de 10 mil reais para o hospital”, relembra o empresário.

Mas se engana quem acha que o trabalho social surgiu na vida de Farley só após ele se tornar influenciador digital, desde criança corre em suas veias o desejo latente de ajudar as pessoas. “Vejo o trabalho social como uma obrigação de todos, amar ao próximo como a ti mesmo será eterno em mim”, afirma

Já o seu apoio ao Hospital Araújo Jorge, onde hoje é padrinho da ala pediátrica, começou quando o bailarino fez campanha na qual se ele arrecadasse mais de 100 brinquedos, ele rasparia a cabeça e levaria os brinquedos para as crianças. “Foi arrecadado mais de mil brinquedos, raspei a cabeça e fui com alguns amigos fazer a entrega. Desde então, tomei amor pela causa. Já fiz festinhas para as crianças algo que hoje já não é mais permitido, por questão de saúde das crianças” revela.

Além dos brinquedos e dinheiro, ele ainda arrecada cabelos de todo o Brasil para o hospital, e lá são confeccionadas perucas para crianças, jovens e adultos que estão em tratamento de câncer. Com ampla experiência em trabalho social, Farley, deixa uma dica para quem deseja ajudar o próximo. “O trabalho social tem que ser algo de coração, pois não é só o fato de você ter condições financeiras e ajudar, vai muito além de tudo isso. Você precisa ser caridoso e fazer de coração. Deus retribuirá de uma forma em sua vida que não existem explicações. Faça de coração”, finaliza.

A situação foi compartilhada com os fãs em uma Live, um boletim de ocorrência foi registrado e a situação está nas mãos do advogado da cantora.

Resiliente, Yara deixou o assunto com o especialista e literalmente, seguiu a vida. Focou na carreira e simplesmente o resultado veio: lotou a agenda para o carnaval 2023. Yara Vellasco é uma das grandes apostas dos camarotes do carnaval do Rio em 2023 e segue otimista para a festa.

A artista é conhecida como ‘Furacão do Sertanejo’, não por acaso, porque é uma verdadeira explosão nos palcos. Em minutos consegue levar o público à loucura e animar qualquer torcida. Yara é sinônimo de alegria, e a não teve tempo de lamentar o prejuízo, porque o trabalho não espera.

“Tenho que ensaiar, me preparar e estar bem para os shows. O carnaval chegou e eu quero estar 100% feliz, quero transmitir somente energia boa ao público. Eu acredito muito na troca de energia”, conta animada.