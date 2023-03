Influenciador e cantor Odoguiinha anuncia lançamento da sua primeira música!!

Influenciador e cantor Douglas Fernando natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, mais conhecido na internet como Odoguiinha, começou a sua carreira como com apenas 3 anos de idade, trabalhando com publicidade e participações.

Né área artística, o influenciador sempre disse que sonhava em cantar.

Hoje o influenciador lança um (cover) da música, “volta bebezinho”.

Onde o mesmo já anunciou o lançamento. Que irá acontecer no dia 25/03/2023” as 18:00h

Esse lançamento chocou a muitos na internet, principalmente no Instagram do cantor e influenciador.

Odoguiinha deixou algumas palavras para seus fãs / seguidores

“Acredito que as pessoas se surpreenderão com o meu lado musical e eu estou trabalhando com pessoas muito talentosas e fiz tudo com muito amor e carinho. A música ocupa grande parte da minha vida, e com esse lançamento tenho fé que irá continuar dando tudo certo”.