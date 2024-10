Influenciador evangélico gay ganha visibilidade nas redes sociais

Artur Vieira, conhecido pelo perfil @devoltaaoreino, está conquistando rapidamente a internet com sua abordagem inclusiva e inovadora sobre a fé cristã. Com vídeos que questionam crenças tradicionais, Artur desafia interpretações comuns ao afirmar que a Bíblia não condena pessoas LGBT+ ao inferno.

Além de seus conteúdos impactantes, ele também promove diálogos em entrevistas com pastores inclusivos e artistas do gênero gospel que se identificam como gays e lésbicas, trazendo representatividade e acolhimento ao público evangélico LGBT+.

Já conhecido nas igrejas inclusivas, Artur ganhou visibilidade em 2017 ao apresentar um programa na Rede Brasil de Televisão, o que consolidou sua posição como uma das vozes mais influentes no movimento por uma espiritualidade aberta e acolhedora. Através de sua presença nas redes e do contato com líderes religiosos inclusivos, ele promove discussões sobre fé e diversidade que muitos evitam, oferecendo uma perspectiva cristã que prega amor e aceitação.

Em 2025, Artur se prepara para dar um novo e ambicioso passo em sua carreira. Em parceria com as Organizações Globo, ele fará sua estreia no streaming, em um projeto que ainda está em produção e envolto em sigilo. A iniciativa promete ampliar seu alcance e solidificar sua imagem como porta-voz dos evangélicos gays progressistas, fortalecendo uma mensagem de inclusão e um Evangelho para todos.

A trajetória de Artur Vieira simboliza uma mudança dentro da comunidade evangélica. Sua mensagem ressoa com aqueles que se sentem marginalizados pelas interpretações tradicionais das escrituras, criando um espaço de pertencimento e esperança. Ao dar voz a pastores inclusivos e artistas gospel LGBT+, Artur não apenas desafia normas estabelecidas, mas também promove um diálogo transformador que inclui a diversidade sexual e de gênero na fé cristã, oferecendo acolhimento a todos, incluindo pessoas trans.

