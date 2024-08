Influenciador Odilon Wagner é encontrado morto aos 24 anos

O influenciador Odilon Wagner foi encontrado morto no apartamento em que morava em Campina Grande, na Paraíba, nesta quarta-feira (29/8). Apresentador do maior São João do mundo, ele estava com 24 anos e tinha sido diagnosticado com depressão recentemente.

Odilon teria sido encontrado desmaiado por amigos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de acordo com informações do Blog do Márcio Rangel. Os paramédicos chegaram a tentar reanimá-lo, mas não tiveram sucesso e a morte foi confirmada ainda na casa do rapaz.

Algumas semanas atrás, Odilon compartilhou o diagnóstico de depressão severa com os seguidores. Na ocasião, ele pediu perdão para diversas pessoas e agradeceu pelo apoio enquanto esteve sumido das redes sociais.

“Perdão! Perdão, Deus, perdão a toda minha família, perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minha nesses dias difíceis, aos que se preocuparam, e não soltaram em nenhum momento minhas mãos e ainda estão aqui comigo nesse processo”, disse na época.

O criador de conteúdo ainda afirmou que essa era “mais uma luta pra vencer” e que “tudo passa”, porque “Deus é maior que todo mal”.

“Se cuidem, pelo amor de Deus! Procurem ajuda, não tenham vergonha, nem medo! Fase ruim é fase… tudo passa! Por trás de muitos sorrisos, às vezes [se] escondem grandes feridas, só quem carrega sabe… e elas precisam ser tratadas, pois podem adoecer ainda mais. MAIS uma vez digo: se cuidem, pelo amor de Deus, procurem ajuda!”, aconselhou.

Prefeito lamenta morte de Odilon Wagner A notícia da morte do influenciador pegou a todos de surpresa e comoveu amigos e conhecidos, inclusive do prefeito da cidade paraibana Serra Redonda, onde ele nasceu. Em nota oficial, Chicão Bernardo afirmou que ele “representou o município mundo a fora”.

”#Luto É com o coração partido, que recebemos a triste notícia do falecimento do amigo Odilon Wagner. Serra Redonda vive um dia triste, o que não representa em nada a alegria e o bom humor desse jovem conterrâneo que tão bem propagou e representou nosso município mundo afora. Que ele descanse em paz, que Deus o receba e cuide de sua alma. Desejo também todo conforto aos familiares, amigos e seguidores”, disse em comunicado oficial.