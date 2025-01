Influenciador Toguro é detido por desacato em Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Conhecido nas redes sociais pelo conteúdo que mescla humor com dicas fitness, o influenciador Tiago Toguro, da Mansão Maromba, foi detido por desacato a agentes de trânsito em Balneário Camboriú (SC) na última quinta-feira (9).

Conforme a polícia, ele desrespeitou o funcionário público no exercício de suas funções. Após assinar o termo circunstanciado de comparecimento em juízo, foi liberado.

A confusão se deu pelo fato de Toguro estacionar um carro colorido com os dizeres “Mansão Maromba” em local proibido e sem placa.

Procurado, Toguro não respondeu. Mas nas redes sociais, onde tem mais de 9 milhões de seguidores, fez piada.

Primeiro, postou fotos da ocorrência e disse que desconhecia o motivo da prisão. Ele sorria enquanto era algemado e colocado no carro de polícia.

Depois, publicou um vídeo andando de bicicleta elétrica sem capacete e com um homem vestido de ET na garupa.

Ele também postou outro vídeo em frente à delegacia onde levava uma bronca fake de outro influenciador fitness pelo comportamento.

OUTROS PROBLEMAS COM A POLÍCIA

Em 2023, Toguro foi indiciado por homicídio culposo, conforme informações da 21ª DP (Bonsucesso), após se envolver num acidente que resultou na morte de um motociclista na Linha Amarela (RJ).

A Polícia Civil já havia instaurado um inquérito para investigar as causas do acidente. Na ocasião, um homem colidiu com a traseira do carro do influenciador.

O principal motivo da investigação foi apurar se ele deu marcha a ré no momento em que teria supostamente errado a entrada de uma avenida.