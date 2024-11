Influenciadora choca ao fazer revelação mórbida: “Fumar meu pai morto”

Rosanna Pansino causou um alvoroço na web, ao fazer uma revelação mórbida, envolvendo a morte de Michael Reardon, conhecido como Papa Pizza. O pai da influenciadora americana faleceu em 2019, depois de perder a luta contra a leucemia.

Recentemente, Pansino estreou o Rodiculous Podcast e surgiu fumando maconha que cultivou em um pote com as cinzas de Reardon. Com o título de “Smoking My Dead Dad”, “Fumando Meu Pai Morto”, em português, a influencer quis chamar atenção para como as pessoas lidam com o luto da perda de entes queridos.

Michael Reardon era uma figura conhecida pelos seguidores de Rosanna. Além do episódio com as cinzas de Papa Pizza, Pansino ainda brindou a memória do genitor com o restinho de uma garrafa de uísque, que foi preparado pelo veterano.

“Antes de falecer, ele disse a mim e à minha mãe o que gostaria que fizéssemos com suas cinzas, e a princípio minha mãe ficou um pouco hesitante”, contou a influencer.

O pedido era para que a família cremasse seu corpo, para que pudesse fumar a planta cultivada em seus restos mortais:

“Com o passar do tempo, nós realmente achamos que é o momento certo para fazer o que o pai queria e honrá-lo do jeito que ele queria”, destacou Rosanna.