Influenciadora é assassinada a tiros pelo ex-marido na região da 25 de março

Gianeriny Santos Nascimento, de 42 anos, popularmente conhecida como Jane Domdoca, foi assassinada no sábado (23), em São Paulo, a tiros pelo ex-marido. Jane era proprietária de quatro lojas de produtos de beleza e também se destacava como influenciadora digital nas redes sociais, conquistando um público significativo. O crime foi cometido por um homem de 55 anos, que foi detido sob a acusação de feminicídio. Após o ato violento, ele foi agredido por pessoas que presenciaram a cena e precisou receber atendimento médico. A situação gerou uma comoção entre os que estavam no local, evidenciando a gravidade do ocorrido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Jane foi socorrida e levada à Santa Casa, mas, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos causados pelos disparos. As autoridades realizaram a apreensão da arma utilizada no crime, além do veículo do agressor e de celulares que podem ser relevantes para a investigação. O caso está sob a responsabilidade da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, que já iniciou as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA