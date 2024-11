Influenciadora Hillary Yamashiro conta ter sido vítima de stalker

Hillary Yamashiro, influenciadora, modelo e empresária, abriu o jogo sobre uma experiência assustadora com uma stalker que a assombra há cerca de dois anos. Com mais de 1.4 milhão de seguidores no Instagram, Hillary é conhecida por compartilhar sua rotina, incluindo temas de maternidade e viagens.

No entanto, por trás das lentes de uma vida pública, a influenciadora revela o desconforto e o medo que surgiram quando percebeu que estava sendo perseguida por uma suposta seguidora.

“Ela sempre aparecia nos lugares onde eu estava, conversava comigo, trazia presentes. Enviava mensagens, chegou até a descobrir meu antigo número de WhatsApp, queria fazer ligação de vídeo e mandava fotos usando roupas parecidas com as minhas”, contou Hillary, destacando o desconforto que a situação começou a trazer.

Segundo a influenciadora, a situação se tornou insustentável quando a stalker apareceu inesperadamente na porta da casa de festas onde ela comemorava seu aniversário e, ao ser barrada, começou a ligar insistentemente.

“Eu troquei de número, bloqueei, mas ela continuou. Criava outras contas e mandava mensagens para pessoas próximas, sempre tentando me encontrar pessoalmente.”

Apesar de já adotar cuidados como postar conteúdos de eventos e compromissos com atraso para preservar a própria segurança, foi só após o caso de Paolla Oliveira vir a público que Hillary percebeu a gravidade da situação.

“Depois que vi a situação da Paolla, caiu a ficha de que eu não estava exagerando, que era realmente para sentir medo. Passou um filme na minha cabeça, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro.”

Desde que mencionou a situação em suas redes sociais e anunciou que estava tomando as medidas cabíveis, Hillary diz que as mensagens da stalker cessaram.