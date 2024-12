Influenciadora revela ter levado uma “casacada” durante gravação

Gabriela Nery, conhecida por seus desafios inusitados nas ruas, mais uma vez fez o Brasil inteiro parar para rir e se surpreender. Com mais de 7 milhões de seguidores, a influenciadora tem se destacado por sua capacidade de transformar momentos comuns em histórias memoráveis.

Recentemente, ela se tornou o centro de uma situação hilária que mostrou, que até os desafios mais simples, podem ter desfechos inesperados! Em uma gravação descontraída, que acontecia em um cinema, Gabriela estava entrevistando um grupo de adolescentes quando, do nada, recebeu uma “casacada” nas costas!

“Eu estava ali, gravando normalmente, quando uma menina chegou e achou que eu era a amiga dela. Ela deu uma ‘casacada’ tão forte em mim que precisei me recompor! A reação dela ao perceber que eu não era quem ela pensava foi impagável”, revelou com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira.

Mas essa não foi a única surpresa em sua trajetória. Em um de seus vídeos mais marcantes, durante uma interação com seguidores, ela distribuiu R$ 5 mil para um fã que a reconheceu na rodoviária.

O que aconteceu deixou todos boquiabertos: o jovem, em um momento de pura emoção, se ajoelhou e pediu a namorada em noivado, enquanto a câmera registrava tudo. “Foi uma verdadeira explosão de alegria e amor! Ver atitudes dessas durante os meus vídeos é algo que nunca vou esquecer”, compartilhou.

E as situações inusitadas não param por aí! Gabriela também narrou outras histórias engraçadas, como quando um jovem apaixonado, em meio a um vídeo, decidiu pedir a namorada em namoro, entregando uma aliança em plena gravação.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Influenciadora Gabi Nery Reprodução 2 de 3 Influenciadora Gabi Nery Reprodução 3 de 3 Influenciadora Gabi Nery Reprodução

Esses desfechos românticos têm sido uma constante nos desafios da influenciadora, que cada vez mais se mostra como uma verdadeira criadora de momentos!

Em sua trajetória, Gabriela tem percorrido diversos lugares do Brasil e sempre se depara com fãs entusiasmados, mesmo em cidades pequenas. “É muito gratificante ver como o meu trabalho chega a tantas pessoas, independentemente de onde elas estejam. Cada gravação é uma nova chance de me conectar com elas de um jeito especial”, finalizou.