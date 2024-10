Influenciadora Thais Carla é denunciada ao MP-BA por divulgar jogos de azar

A influenciadora digital Thais Carla foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) por divulgar jogos de azar através das redes sociais. Segundo o órgão, a denúncia afirma que a dançarina divulga propagandas de empresas que não estão em harmonia com o ordenamento jurídico nacional.

O MP-BA informou que a notícia foi recebida pela Promotoria de Justiça do Consumidor e, após avaliação, redistribuído para uma Promotoria de Justiça Criminal, que avalia as informações parada adotar as providências cabíveis.

A defesa da artista, que vive com a família em Madre de Deus, emitiu uma nota em que afirmou que a influenciadora “Thaís não tem qualquer envolvimento direto com as operações da referida empresa”.