Influenciadora Virginia é condenada pela justiça do Paraná; entenda

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) condenou a influenciadora digital, Virginia Fonseca, por fazer publicidade de um óculos de sol com o próprio nome e o produto não ser entregue a uma consumidora. De acordo com a decisão, ela teve responsabilidade civil sobre a venda do item.

A influenciadora recorreu, mas a condenação foi mantida. Além dela, a empresa de hospedagem do site e um comércio de acessórios também foram condenados.