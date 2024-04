Infra em 1 Minuto: Governo estimula descarbonização da indústria automotiva

Na foto, Lula e Alckmin durante Cerimônia de Assinatura de Atos relacionados ao Programa MOVER Ricardo Stuckert / PR

O Poder360, em parceria com o CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), lança nesta 6ª feira (5.abr.2024) mais um episódio do programa Infra em 1 Minuto. Em análises semanais, Pedro Rodrigues, sócio da consultoria e especialista em óleo e gás, fala sobre os principais assuntos relacionados ao setor de energia.

Neste 81º episódio, Pedro Rodrigues fala sobre a regulamentação do programa “Mover”.

O Programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover) garante um incentivo fiscal de R$ 19,3 bilhões para montadoras que cumprirem critérios de descarbonização e produção de veículos sustentáveis. Apesar de ter sido criado em 30 de dezembro de 2023, só foi regulamentado no final de março deste ano, e terá duração de 5 anos.

No episódio, Pedro Rodrigues diz que o programa “pode ser uma ferramenta de estímulo, por exemplo, para a inserção dos veículos elétricos tradicionais no mercado doméstico, cujos obstáculos como a falta de infraestrutura e os altos custos de importação, ainda, inibem sua franca expansão”.

