Inglaterra goleia a Irlanda por 5 a 0 e garante retorno à elite da Liga das Nações

A Inglaterra goleou a Irlanda por 5 a 0 em Londres, assegurando seu retorno à primeira divisão da Liga das Nações. Com essa vitória convincente, a seleção inglesa terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 2, acumulando 16 pontos. A Grécia, que ficou em segundo lugar com 15 pontos, terá a oportunidade de disputar um playoff em março de 2025.

O confronto também marcou o fim da passagem do técnico interino Lee Carsley, que assumiu o comando após a saída de Gareth Southgate. Apesar do resultado expressivo, a Inglaterra enfrentou dificuldades no primeiro tempo, dominando a posse de bola com 74%, mas registrando apenas quatro finalizações, nenhuma delas no alvo. A Irlanda, por sua vez, não conseguiu criar oportunidades de gol na primeira metade da partida.

No segundo tempo, a Inglaterra conseguiu abrir o placar com um gol de Harry Kane, que converteu um pênalti após uma falta cometida em Bellingham. A situação da Irlanda se complicou ainda mais com a expulsão de Scales, que deixou a equipe com um jogador a menos. A partir daí, o English Team ampliou a vantagem rapidamente, com gols de Gordon e Gallagher, além de Bowen, que entrou no decorrer da etapa final e também deixou sua marca, assim como Harwood-Bellis, ambos assistidos por Bellingham.

WhatsApp

Em outra partida da Liga das Nações, a Grécia venceu a Finlândia por 2 a 0, mas não conseguiu garantir uma vaga direta na elite do torneio, devido a uma derrota anterior para a Inglaterra. A equipe grega, apesar da vitória, terá que se contentar com a disputa do playoff. Além disso, a Noruega teve uma performance impressionante ao vencer o Casaquistão por 5 a 0, com Erling Haaland se destacando ao marcar três gols. Essa vitória garantiu à seleção norueguesa o acesso direto à primeira divisão da Liga das Nações. A Áustria, que empatou com a Eslovênia, agora aguarda o sorteio para o playoff.

e

*Reportagem produzida com auxílio de IA