Inglaterra inicia tratamento experimental de vacina contra câncer

O procedimento utiliza a mesma tecnologia da vacina contra a covid-19 para criar tratamentos personalizados para cada paciente

Elliot Phebve e equipe do Hospital Rainha Elizabeth em Birmingham divulgação / Queen Elizabeth Hospital Birmingham

PODER360 3.jun.2024 (segunda-feira) – 14h42



O NHS (Serviço Nacional de Saúde) da Inglaterra anunciou na 6ª feira (31.mai.2024) que começou o primeiro teste da vacina para combater o câncer. A vacina utiliza o método de RNA mensageiro, a mesma técnica usada nas vacinas contra a covid-19, que permite criar uma vacina personalizada para cada paciente.

Elliot Phebve foi escolhido para ser o primeiro a iniciar o tratamento oncológico desenvolvimental. Tem 55 anos, é professor de ensino superior e tem 4 filhos. Elliot foi diagnosticado com câncer colorretal após um exame de rotina. Ele precisou retirar 30 cm do intestino grosso antes de iniciar a quimioterapia e os estudos clínicos.

“Participar deste ensaio está de acordo com a minha profissão como docente e como pessoa centrada na comunidade. Quero impactar positivamente a vida de outras pessoas e ajudá-las a realizar seu potencial”, disse Elliot.

“Através do potencial deste ensaio, se for bem sucedido, poderá ajudar milhares, senão milhões de pessoas, então eles podem ter esperança e talvez não tenham que experienciar tudo que eu passei. Eu espero que isso ajude outras pessoas”, completou.

Mesmo com o início dos testes, a investigadora principal do estudo no Hospital Rainha Elizabeth em Birmingham, Victoria Kunene, alertou que “ainda é muito cedo para dizer se [as vacinas] terão sucesso, embora estejamos extremamente esperançosos”.

Como funciona a vacina A vacina é produzida a partir de exames de sangue e amostras do câncer do paciente. Com isso, os médicos analisam o tumor para identificar mutações específicas de cada doença. Após a investigação, os médicos utilizam a tecnologia de RNA mensageiro e criam uma vacina personalizada para cada paciente.

A ideia do tratamento é induzir uma resposta do sistema imunológico para prevenir que o câncer retorne depois de uma cirurgia no tumor. Ou seja, criar um estímulo para que o sistema imunológico da pessoa identifique e destrua as células cancerígenas restantes.

A vacina está em fase de teste e ainda não foi liberada pelos órgãos reguladores. A pesquisa é feita pela BioNTech e pela Genentech, membro do grupo Roche. A BioNTech é a empresa responsável pela vacina de RNA mensageiro da Pfizer contra a covid.

NHS acelera a pesquisa Com o objetivo de acelerar os testes da vacina, o NHS lançou o programa Cancer Vaccine Launch Pad (plataforma de lançamento da vacina contra o câncer, em tradução livre). De acordo com órgão de saúde, 30 hospitais da Inglaterra estão inscritos para receberem pacientes que cumpram os requisitos para participarem dos testes.

A chefe executiva do NHS, Amanda Pritchard, disse “ver Elliot recebendo o seu primeiro tratamento é um momento marcante para pacientes e para o serviço de saúde, à medida que buscamos desenvolver maneiras melhores e mais eficazes de deter esta doença”.

A pesquisa já possui dezenas de pacientes voluntários, mas a maioria será inscrita a partir de 2026. O governo inglês assinou um acordo com a BioNTech para fornecer imunoterapias de precisão contra o câncer a 10 mil pacientes até 2030.