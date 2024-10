Ingrediente popular pode ser usado como tinta para cobrir fios brancos

Eles fazem parte do processo natural de envelhecimento, contudo, ainda representam um incômodo para muitas pessoas. Se você já notou o surgimento de fios brancos e pretende mudar o visual, não se preocupe.

Hoje, vamos apresentar uma receita de tinta natural com apenas dois ingredientes que, além de escurecer os cabelos grisalhos, também garante um visual rejuvenescido.

Vale ressaltar que mudar os produtos químicos para receitas naturais pode ser benéfico para os cabelos. As tintas com amônia, por exemplo, podem causar reação alérgica quando entram em contato com o couro cabeludo e até podem deixar o cabelo com aquele aspecto ressecado e danificado.

Além disso, existem formas alternativas para colorir os fios, como as tintas caseiras, que são formuladas com colorantes naturais.

