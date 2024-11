Ingresso de Rui Costa em chapa majoritária pode contar com “contrapartida” a Coronel na AL-BA e vice; entenda

A estratégia seria atender aos desejos de Coronel, que segue irredutível no projeto de permanecer na chapa majoritária para 2026. Entre os nomes citados, estariam ambos os filhos de Coronel: o deputado federal Diego Coronel (PSD) seria o indicado para vice de Jerônimo e o deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD) o nome apontado como favorito para a presidência da AL-BA. Apesar disso, as possibilidades ainda não teriam “agradado” o senador.

No radar dos caciques petista da Bahia estariam algumas possibilidades para acomodar Coronel. Interlocutores apontaram ao Bahia Notícias que na “lista” de possibilidades, além de uma possível indicação para a vice de Jerônimo Rodrigues (PT), na disputa pela reeleição, Coronel também poderia ter de volta “sob sua batuta” a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), podendo indicar um nome para a próxima legislatura. Coronel ocupou o posto entre 2017 e 2018, logo após assumindo uma cadeira no Senado Federal.

O atual relator do orçamento do país também desejaria um espaço para si. O espaço giraria entre uma secretaria ou até mesmo algo mais “estável”, como um posto em algum dos Tribunais de Contas, o do Estado ou o dos Municípios. Mesmo assim, a conta também passaria pela atividade direta na política do estado, passando por uma secretaria no eventual novo mandato de Jerônimo, evitando assim um diálogo de Coronel com o grupo de oposição.

Um embate interno tem se formado para a composição da chapa majoritária após três nomes pleitearem ambos os espaços possíveis. O senador Jaques Wagner (PT) foi o primeiro nome a indicar o desejo de manter o mandato. Logo após, o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, também sinalizou o desejo para a próxima eleição. Com isso, Coronel reforçou que também pleiteava estar na chapa e que iria buscar mais um mandato.