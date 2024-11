Ingressos para o show de Liniker da turnê Caju em Salvador esgotam em menos de uma hora de vendas

Os ingressos para o novo show da cantora e compositora Liniker em Salvador esgotaram em menos de uma hora. A artista, vencedora do Grammy Latino 2022, realizará a apresentação da turnê Caju, seu novo álbum de trabalho, no dia 29 de março de 2025, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A venda dos ingressos teve início às 12h desta segunda-feira (25).

Com direção musical de Fejuca e direção artística de Liniker, Celso Bernini/Stage e Renan De Andrade, a turnê de Caju é dividida em quatro atos: O Sol Interno, com canções como “Tudo” e “Vekudo Marrom”; O Alter Ego, com “Mayonga”, “Papo de Edredom” e mais; O Retrogosto, em que Liniker revisita sucessos dos álbuns Indigno Borboleta Anil (2021), Goela Abaixo (2019) e Remota (2016); e finaliza em tom de celebração, com músicas como “Popstar” e “Febre”.