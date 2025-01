Inmet alerta para chuvas intensas no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou nesta terça-feira (7) que, ao longo desta semana, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e a parte sudeste do Amazonas devem receber mais de 80 milímetros de chuva, com previsão de intensificação até a próxima segunda-feira (13). Em contrapartida, no Sul, Roraima e na parte leste do Nordeste, as precipitações devem ser inferiores a 20 milímetros. Na Região Norte, a expectativa é de que áreas de instabilidade gerem chuvas, com acumulados superando 30 milímetros na maior parte da região. No entanto, algumas partes do Pará e Roraima devem registrar chuvas abaixo de 20 milímetros, o que indica uma variação significativa nas condições climáticas. No Nordeste, a previsão aponta para chuvas fracas nas regiões leste e norte, com acumulados que podem variar entre 40 e 80 milímetros, especialmente nos estados da Bahia, Piauí, Maranhão e Pernambuco.

Essa situação pode trazer alívio para a seca que afeta algumas áreas. O Centro-Oeste também deve ser impactado pela umidade, favorecendo chuvas em Goiás e Mato Grosso do Sul. Em algumas localidades do centro-leste de Mato Grosso e Goiás, os acumulados podem ultrapassar 80 milímetros, com a possibilidade de atingir até 150 milímetros em pontos específicos. No Sudeste, a previsão é de que Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro recebam chuvas superiores a 40 milímetros, com algumas áreas podendo registrar mais de 100 milímetros. Por outro lado, em São Paulo e no sul de Minas, as precipitações devem ser inferiores a 20 milímetros, indicando uma discrepância nas condições climáticas.

Por fim, na Região Sul, o clima deve permanecer estável na maior parte, com chuvas concentradas no leste do Paraná e em Santa Catarina, onde os acumulados devem ficar abaixo de 60 milímetros. Nas demais áreas da região, as precipitações devem ser ainda mais escassas, com valores abaixo de 10 milímetros.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira