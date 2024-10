Inmet alerta para onda de calor até domingo em mais de 160 cidades baianas; Norte, Oeste e Centro-Norte serão afetados

Entre esta sexta-feira (11) e o próximo domingo (13), mais de 160 cidades da Bahia devem registrar temperaturas mais altas. A informação vem de um alerta do Inmet [Instituto Nacional de Metorologia] que prevê ondas de calor em cidades do Centro-Norte, Norte, Oeste do estado, além de parte da Chapada Diamantina.

A lista tem Abaré, Adustina, Andaraí, Barra, Bom Jesus da Lapa, Campo Alegre de Lourdes, Capim Grosso, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Ipirá, Irecê, Jacobina,Lençóis, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Valente e Xique-Xique.

Nas últimas 24 horas, Barreiras, no Extremo Oeste, ficou na lista dos municípios mais quentes do Brasil quando registrou 40,5°. Conforme o G1, além da onda de calor, parte do Norte da Bahia está com alerta para baixa umidade, com variação entre 30% e 20%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que o ideal para os seres humanos é que a umidade relativa do ar esteja entre 50% e 60%.