Inmet divulga alerta de chuvas intensas para 14 municípios baianos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou, nesta segunda-feira (27), um boletim climático que indica alerta amarelo de chuvas intensas na maior parte do país, incluindo o Nordeste. Na Bahia, 14 cidades estão incluídas alerta, especialmente nas regiões do Extremo Oeste Baiano e Vale do São Francisco.

Segundo Instituto, a previsão para esta segunda e a manhã de terça-feira (28), é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Os riscos de emergência, como corte de energia e alagamentos, são baixos.

As cidades em alerta são, em ordem alfabética: Abaré, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Chorrochó, Curaçá, Formosa do Rio Preto, Glória, Macururé, Mansidão, Pilão Arcado, Remanso, Rodelas e Santa Rita de Cássia.