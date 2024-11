Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo devido às chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo. Desde ontem, a região tem enfrentado condições climáticas adversas causadas pela passagem de uma frente fria. Este fenômeno trouxe chuvas generalizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, afetando significativamente a capital e outras áreas do estado. A Defesa Civil relatou que, nas últimas 24 horas, a cidade de São Paulo registrou 50 mm de chuva, resultando em alagamentos em pontos críticos como Sé, Lapa e Campo Limpo. Em Carapicuíba, o transbordamento de um córrego obrigou 350 famílias a deixarem suas casas.

Diante dessa situação, as autoridades locais, incluindo as secretarias de assistência social e a Defesa Civil, estão mobilizadas para prestar auxílio aos moradores afetados. Nesta quin-feira, a Defesa Civil distribuiu 600 itens de ajuda humanitária, como cestas básicas, colchões e kits de higiene, para garantir o bem-estar das famílias desalojadas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta sobre a possibilidade de novos alagamentos e inundações, especialmente em áreas com infraestrutura de drenagem inadequada. As previsões indicam que as temperaturas não devem ultrapassar os 22ºC, com ventos que podem chegar a 100 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

A Enel Distribuição São Paulo, responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que está preparada para ativar seu plano emergencial de atendimento. Equipes estão de prontidão para lidar com possíveis falhas de energia, e a empresa participa ativamente do gabinete de crise, em colaboração com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros agentes públicos. Para assegurar o funcionamento de serviços essenciais, a Enel mantém 500 geradores e transformadores móveis prontos para uso imediato.

