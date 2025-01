Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a capital e o litoral de São Paulo, além de partes do Paraná e do Rio de Janeiro, devido à previsão de chuvas intensas que podem variar entre 50 e 100 mm por dia. O aviso, que é válido para a manhã desta sexta-feira (10), destaca os riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios. As cidades litorâneas de São Paulo que estão sob alerta incluem Bertioga, Caraguatatuba, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente e Ubatuba. Em Peruíbe, a situação já é crítica, com registros de pontos de alagamento que afetam cerca de mil pessoas, resultando em 442 desabrigados.

A prefeitura local declarou estado de emergência, uma medida que foi homologada pelo Governo do Estado. Além do estado de São Paulo, o alerta laranja também se estende a Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Vitória. Já um aviso amarelo foi emitido para diversas áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No Sul do país, cidades de Santa Catarina também estão sob alerta devido ao acúmulo de chuvas.

As autoridades recomendam que a população evite sair de casa durante o mau tempo e que fique atenta a possíveis mudanças nas encostas. É aconselhável desligar aparelhos elétricos e proteger objetos pessoais da água. Para mais informações e orientações, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias