Inmet mantém alerta de tempestades no fim de semana em 20 estados

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana será de chuvas em quase todo o território brasileiro. Nessa quinta-feira (7/11), o órgão divulgou avisos meteorológicos para 20 estados, alertando para chuvas intensas e tempestades no Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país.

Os avisos indicam a chance de um segundo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil, fenômeno que provoca chuvas intensas prolongadas que podem causar alagamentos, quedas de árvores e interrupções de energia elétrica em diversos locais.

Chuvas intensas e “perigo”

O Inmet emitiu alertas para diversas regiões do país, classificando as chuvas como de “perigo” e “perigo potencial”. O alerta amarelo, que indica risco moderado, cobre áreas de Amazonas, Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Sul, além do extremo sul do Espírito Santo e de Roraima, com previsão de precipitação entre 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Já o alerta laranja, indicando risco maior, inclui regiões de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, além do Distrito Federal, regiões no sul do Amazonas, Pará, e o oeste de Minas Gerais.

Nestas regiões, as precipitações podem chegar a 100 mm/dia, e os ventos devem atingir a faixa dos 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, em uma faixa do litoral gaúcho, há um aviso de “perigo potencial” para ventos costeiros. O aviso significa a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem locais expostos a quedas de árvores ou inundações e permaneçam atentos aos alertas e condições meteorológicas, pois tempestades e ventos mais fortes podem ocorrer, especialmente nesta sexta-feira (8/11) e neste sábado (9/11).