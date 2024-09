Inovação e Liderança Feminina Transformam o Setor de Saúde!

Em um cenário econômico cada vez mais desafiador, a inovação no setor de saúde e bem-estar se tornou indispensável para a sobrevivência e o crescimento das empresas. Em Roraima, esse movimento é liderado por Itaynara Brasil, empresária à frente do Grupo Flib, que inclui empresas como Drogaria Tocantins, Dermage, Pharmapele Farmácia de Manipulação e IB Beauty. Com uma equipe de 100 colaboradores, ela implementa uma gestão que une tecnologia, atendimento humanizado e estratégias de mercado focadas no consumidor.

A relevância do grupo não passa despercebida, com Itaynara acumulando prêmios como a Outorga “Láurea João Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação Farmacêutica” e reconhecimentos por desempenho de vendas em 2018 e 2023. Em um setor marcado pela forte concorrência, essas conquistas destacam a importância da inovação constante. “Não é só sobre vender mais, é sobre criar uma experiência para o cliente, entender suas necessidades e antecipar soluções. Esse é o futuro da saúde”, afirma Itaynara.

A empresária acredita que, para alcançar esse nível de excelência, é preciso investir em formação e capacitação, tanto pessoal quanto profissional. Como coach empresarial, Itaynara promove o desenvolvimento contínuo de suas equipes, apostando na criação de lideranças internas. Segundo ela, “o segredo para uma empresa forte está nas pessoas. Um time bem treinado e motivado reflete diretamente nos resultados”.

Essa aposta em capital humano se alia a um olhar atento às tendências tecnológicas. Com o crescimento do comércio eletrônico e as mudanças no comportamento dos consumidores após a pandemia, Itaynara investiu na digitalização dos serviços, oferecendo plataformas online de atendimento e venda. O objetivo é manter a proximidade com o cliente, mesmo em um ambiente virtual. “A pandemia acelerou nossa transformação digital. Hoje, quem não se adaptar vai ficar para trás. Nosso foco é continuar oferecendo atendimento de excelência, independente do canal”, explica.

Além do aspecto tecnológico, a empresária também aponta a importância de se posicionar como referência em saúde e bem-estar, oferecendo não apenas produtos, mas um atendimento especializado que oriente os clientes de maneira eficaz. Para isso, as empresas do Grupo Flib investem constantemente em treinamentos, trazendo profissionais qualificados para garantir que o consumidor tenha acesso a informações precisas sobre os produtos que utiliza.

“Hoje, o cliente quer mais do que um simples atendimento. Ele quer ser bem orientado, quer sentir que está fazendo a melhor escolha para sua saúde. E essa responsabilidade é nossa”, reforça Itaynara.

Em um mercado que demanda inovação e adaptabilidade, Itaynara Brasil se tornou uma referência na liderança feminina que equilibra sucesso comercial com responsabilidade social. Sua atuação em Roraima mostra que, mesmo em um estado distante dos grandes centros, é possível implementar práticas de vanguarda que geram resultados expressivos e fidelizam o cliente.

Dessa forma, a empresária tem se tornado um exemplo de como a combinação entre liderança, inovação e humanização pode transformar o setor de saúde no Brasil, com impacto direto na vida dos consumidores e no desenvolvimento econômico da região.

