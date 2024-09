Inovações no Tratamento do Melasma: Formulações Personalizadas e Avanços da Farmácia Magistral

Fabíola Faleiros, diretora executiva e farmacêutica responsável da La Pharma, compartilha como a personalização de tratamentos magistral pode trazer resultados eficazes no tratamento do melasma, abordando o uso de diversos ativos inovadores e suas aplicações personalizadas.

O melasma, uma condição crônica que resulta em manchas escuras na pele, principalmente no rosto, afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente mulheres em idade fértil. Embora a exposição ao sol seja um dos principais fatores desencadeantes, mudanças hormonais e predisposição genética também contribuem para o seu aparecimento.

Ativos no Tratamento do Melasma

A farmácia magistral tem se destacado ao formular produtos que atendem às necessidades específicas de cada paciente, permitindo combinações de ativos que maximizam a eficácia e reduzem os efeitos colaterais. “Embora a cisteamina seja amplamente utilizada, ela tem se mostrado menos eficaz em comparação com outros ativos mais modernos e combinados de forma inteligente,” explica Fabíola. “Nosso foco é sempre buscar alternativas que ofereçam resultados superiores, com segurança.”

Fabíola também destaca a importância da combinação de ativos para otimizar o tratamento: “Uma formulação bem elaborada pode incluir diferentes agentes despigmentantes, antioxidantes e hidratantes, que juntos aumentam a eficácia sem causar irritação.”

Sugestões de Formulações Personalizadas

Niacinamida com Ácido Kójico e Ácido Tranexâmico

“A niacinamida, em combinação com ácido kójico e ácido tranexâmico, forma uma poderosa fórmula despigmentante,” explica Fabíola. A niacinamida atua inibindo a transferência de melanina, enquanto o ácido kójico age como antioxidante e despigmentante, e o ácido tranexâmico ajuda a prevenir a ativação de pigmentação induzida pelo sol.

Essa combinação é indicada para pacientes com melasma resistente, oferecendo ação suave, mas eficaz, além de diminuir a inflamação. “Essa fórmula reduz a hiperpigmentação sem irritar a pele, o que é fundamental para pacientes com melasma recorrente”, comenta Fabíola.

Retinóides com Ácido Glicólico e Antioxidantes

Uma combinação de tretinoína (um retinóico), ácido glicólico e antioxidantes como a vitamina C pode ser outra opção eficaz. O retinóide estimula a renovação celular, enquanto o ácido glicólico esfolia as camadas superficiais da pele, permitindo que os despigmentantes penetrem mais profundamente. Antioxidantes ajudam a proteger a pele dos danos causados por radicais livres.

“A La Pharma pode personalizar essa fórmula com diferentes concentrações de ácido glicólico e retinóides, de acordo com o tipo de pele do paciente, tornando o tratamento mais seguro e eficaz”, afirma Fabíola.

Hidroquinona com Suporte de Antioxidantes e Hidratantes

Embora a hidroquinona continue sendo um dos agentes despigmentantes mais potentes, seu uso prolongado pode causar efeitos adversos. Por isso, Fabíola sugere o uso combinado de hidroquinona em baixas concentrações, juntamente com antioxidantes como a vitamina E e ingredientes hidratantes como o ácido hialurônico.

“Essas combinações ajudam a minimizar os efeitos colaterais da hidroquinona e proporcionam um tratamento mais suave, sem comprometer a eficácia”, explica.

Importância da Personalização

A personalização de tratamentos é uma das grandes vantagens da farmácia magistral. Fabíola destaca que cada paciente com melasma reage de forma diferente aos tratamentos, e por isso a personalização é fundamental: “Na La Pharma, elaboramos cada fórmula considerando o tipo de pele, o grau de melasma e a sensibilidade de cada paciente, o que permite um tratamento mais preciso e seguro.”

Além das combinações de ativos, Fabíola reforça a importância de um cuidado global para a pele com melasma: “Não basta apenas usar despigmentantes. É essencial usar protetores solares de amplo espectro, com FPS 50+ e proteção contra luz visível, que também podem ser personalizados com ingredientes hidratantes ou calmantes.”

O tratamento do melasma é um processo contínuo que exige paciência e consistência. Com a inovação da farmácia magistral, os pacientes têm acesso a formulações personalizadas que atendem melhor às suas necessidades. Fabiola conclui: “A personalização é o futuro dos tratamentos dermatológicos. Combinando os melhores ativos e personalizando cada detalhe, podemos oferecer um tratamento eficaz, seguro e adaptado a cada paciente.”

Para maximizar os resultados, a abordagem no tratamento do melasma deve ser holística, combinando proteção solar rigorosa, tratamentos tópicos e, quando necessário, procedimentos adicionais como peelings químicos e laser.

“A proteção solar é a base de qualquer tratamento de melasma. Recomenda-se o uso de protetor solar com fator de proteção alto (SPF 50+) que ofereça proteção contra os raios UVA e UVB, além de luz visível”, enfatiza Faleiros. “A farmácia magistral pode formular protetores solares personalizados que incluem ingredientes adicionais para melhorar a eficácia e a aceitabilidade do produto. Na La Pharma somos especialistas em desenvolvimento de produtos individualizados para cada cliente”, aponta.

O tratamento do melasma continua a evoluir, com a farmácia magistral à frente dessas inovações. Produtos como a cisteamina oferecem novas esperanças para pacientes que buscam uma solução eficaz e segura para essa condição desafiadora. A personalização das formulações permite um tratamento mais direcionado, aumentando as chances de sucesso e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

