Inpe e Google anunciam parceria para detectar incêndios e inundações

Belém – O presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, anunciou nesta terça-feira (4/4) uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para detectar, de forma precoce, incêndios florestais e inundações. A declaração foi feita durante o evento Sustentabilidade com o Google – Amazônia, em Belém (PA).

Os alertas de incêndio usam a ferramenta de inteligência artificial da plataforma, com imagens de satélite em tempo real. Dessa forma, é possível identificar os focos de fogo em estágio inicial.

Por sua vez, o alerta de inundações está disponível desde o ano passado no Brasil, em parceria do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Os alertas emitidos em tempo real são exibidos no Google Maps e no painel de buscas.

A ferramenta exibirá previsões para 27 cidades brasileiras. No primeiro semestre de 2023, a empresa anunciou a expansão para outras 20 cidades e a implementação dos alertas de inundações em notificações para celulares Android.

“Na Busca e no Google Maps, o Alerta de SOS é ativado para as regiões em estado crítico e destaca links de autoridades locais e nacionais. É possível visualizar o Alerta SOS no topo dos resultados na Busca ao procurar um incidente no local. Ao pesquisar por ‘enchentes + nome de região’, por exemplo, você encontra alertas de inundação, as principais notícias sobre o tema, informações sobre as áreas afetadas, contatos e links de autoridades locais”, explica o Google, em comunicado.

Veja um exemplo da plataforma: