Inquérito da Polícia Federal aponta que PCC perseguiu deputado federal e sua ex-mulher

A suposta perseguição veio à tona a partir de materiais apreendidos com o traficante Janeferson Gomes, conhecido como Nefo. Gomes, que foi assassinado no ano passado, era apontado como responsável por coordenar sequestros e execuções ordenadas pela cúpula da facção criminosa.

De acordo com os investigadores, gravações encontradas em posse do criminoso mostram membros do PCC seguindo o carro da ex-esposa do parlamentar.

Delegado Da Cunha ganhou notoriedade por sua atuação em operações policiais e por sua forte presença nas redes sociais. O deputado já havia relatado ter recebido ameaças anteriormente.