Inscrições para Congresso Internacional de Direito Digital da Unicorp do TJ-BA estão abertas até dia 23

Com o objetivo de conhecer os mais recentes produtos da área da tecnologia relacionados ao sistema de justiça e discutir avanços no setor, a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp – TJ-BA) promove, nos dias 24 e 25 de outubro, o Congresso Internacional de Direito Digital, no auditório Olny Silva, na sede da Corte em Salvador.

O evento, com transmissão ao vivo pelo canal do Poder Judiciário baiano no YouTube, também contará com uma exposição – a Expo Imersiva – com a participação do laboratório de Inovação do TJBA – AxéLab, e de gigantes do setor a exemplo do Google, da Microsoft, do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologias (Senai Cimatec), a Gartner – empresa de tecnologia, inovação e pesquisa na área -, a Legaltech Escavador, entre outros.

Os estandes ficarão à disposição dos interessados na área de convivência anexa ao auditório.

“Estamos promovendo um evento que demonstra o nosso total interesse pelas questões do Direito Digital, com o objetivo de difundir o conhecimento e estimular pesquisas e aplicação de soluções em nosso tribunal”, diz o diretor-geral da Unicorp, desembargador Jatahy Júnior.