A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Promoção Social e Cultura, iniciará a segunda edição dos cursos de férias da Casa da Cultura entre os dias 02 de dezembro e 31 de janeiro. Confira os cursos disponíveis:

Ballet

Teatro

Canto

Violão

Jazz

Dança do Ventre

Dança de Salão

Poemas e Cartas

Dança Afro

Pintura em Tecido

Pintura em Aquarela

Capoeira

Swing Baiano

Piano

Corte e Costura

Crochê

Percussão

As inscrições iniciam na segunda-feira (04) e finalizam no dia 14 de novembro em todas as três unidades da Casa da Cultura, apresentando: xerox do RG e do CPF (do aluno ou responsável); Xerox do comprovante de residência e uma foto 3/4. Ao final dos cursos, os alunos receberão o certificado de conclusão. Para mais informações, é necessário em contato com a Casa da Cultura pelo Whatsapp: (73) 3011-2724.

O post Inscrições para os Cursos de Férias da Casa da Cultura começam na segunda, dia 04/11 apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.