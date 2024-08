Inscritos no concurso do TSE têm até esta sexta para pagar inscrição

IGO ESTRELA/METRÓPOLES @igoestrela

1 de 1 Fachada do TSE, em Brasília Lula – Metrópoles – Foto: IGO ESTRELA/METRÓPOLES

@igoestrela

Concurseiros inscritos no concurso Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado têm até esta sexta-feira (9/8) para realizar o pagamento da taxa de inscrição.

Para aqueles inscritos na prova para técnico judiciário o valor da taxa é R$ 85, já para os que vão realizar o exame para analista judiciário o valor a ser pago é de R$ 1,3 mil.

A Guia de Cobrança GRU está disponível no site da banca organizadora, Cebraspe, e pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios. O pagamento também poderá ser realizado via Pix, por meio do QR code apresentado na GRU Cobrança.

Para ler a reportagem completa acesse Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.

