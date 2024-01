Inspire-se no estilo básico “com bossa” da brasiliense Ju Bandeira

No universo das redes sociais, há uma vasta quantidade de pessoas que decidem criar conteúdos de moda. O segmento se tornou um dos mais almejados por aqueles que aspiram crescer na área. Apesar da alta demanda, Juliana Bandeira, ou Ju, como é conhecida, encontrou uma linguagem própria para se destacar.

Com a proposta de ser básica, porém com muito estilo, a brasiliense é adepta da praticidade e conforto na hora de se vestir. Ao lado do marido, a empresária também é a responsável pela Kolm, marca de vestuário defendida como uma extensão da sua personalidade. Vem conhecer!

A brasiliense Ju Bandeira é referência em estilo básico “com bossa” na internet Antes da euforia das influenciadoras, o blog era a ferramenta principal para os que utilizavam a internet como uma forma de compartilhar o dia a dia. Na companhia do marido, o fotógrafo Bruno Aguiar, Ju Bandeira, de 31 anos, fez parte do time de blogueiras de lifestyle. A partir plataforma, ambos tornaram-se produtores de conteúdo, mas com demandas distintas.

“A gente foi crescendo organicamente muito devagar porque eu tinha dificuldade de entrar de vez nesse meio. Com a pandemia, tudo mudou. Começamos a produzir conteúdo para marcas juntos. Foi aí que virou realmente um trabalho”, explica, em entrevista à coluna.

A mudança para o Instagram surgiu como um resultado do crescimento que os dois estavam conquistando na internet. Com experiência em produções de conteúdo e gerenciamento de mídia, Ju Bandeira passou a focar exclusivamente no próprio perfil.

Com o slogan “básica, sim; sem graça, jamais”, a empresária conquista seguidores e marcas com um estilo monocromático que conversa com a tendência atual do quiet luxury. “Eu me preocupo com a modelagem, composição das peças e sempre acrescento um ponto de personalidade, como acessórios”, conta. Tons terrosos, branco e preto fazem parte da paleta do guarda-roupa da influenciadora.

Apesar de morar Brasília, Ju Bandeira revela que tem uma relação mais “fácil” com marcas de fora da capital. “Eu acredito ser um diferencial, porque consigo imprimir o estilo brasiliense para além da cidade. Acho que essa ‘coisa’ mais minimalista e cores neutras combinam com o ‘quadradinho’, algo que enxergo também no meu estilo”, defende.

Antes de se aventurar com mais afinco no universo das redes sociais, Ju Bandeira trabalhou na marca carioca Farm. Apesar de compartilhar que a empresa foi uma "escola" para a formação, a empresária saiu com "muito ranço de estampa". A situação influenciou diretamente o seu estilo, no qual opta por peças lisas e pouco coloridas.

Como uma extensão do mood pessoal, a brasiliense lançou a própria marca de moda. A Kolm tem como foco roupas e acessórios que se adaptem a todos os dias — além de três pilares: conforto, qualidade e atemporalidade. “Nesse primeiro momento, ela é muito um reflexo do nosso estilo. Então, segue essa cartela de cores mais neutras e shapes básicos. É para usar em todos os momentos do dia”, afirma.

Com uma carreira duradoura, Ju Bandeira reflete sobre as dificuldades de se aventurar no ramo de produtores de conteúdos para as redes sociais. Para a influenciadora, não cair no efeito manada é a principal forma de se destacar. “Eu não consigo fazer tudo que as pessoas já estão fazendo. Eu acredito que ter a própria linguagem e imprimir o estilo em pequenas coisas são as diferenças para encontrar o seu nicho”, finaliza.

Brasília Fora dos Padrões A coluna deu início ao quadro Brasília Fora dos Padrões, como uma extensão da série Moda Brasília. Toda semana, apresentamos pessoas que se destacam pelo estilo próprio, a fim de dar ênfase à moda no Distrito Federal, no Centro-Oeste.

O objetivo é compilar fashionistas que usam o vestuário como uma forma de autoexpressão e autenticidade. Os nomes são selecionados de forma independente pela equipe da coluna. A iniciativa também aborda pautas com temas para além do segmento fashion, como música, entretenimento e arte.