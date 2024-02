INSS convoca 4,3 milhões de beneficiários para prova de vida anual

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou 4,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para realizar a prova de vida anual. Desde o início de 2023, o INSS é responsável por comprovar que o beneficiário está vivo, por meio do cruzamento de dados. No entanto, nos casos em que o rastreamento não é efetivo e o instituo não consegue encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados, o próprio titular precisa fazer a prova de vida. Assim, é enviada uma notificação por meio do aplicativo Meu INSS, Central 135 e/ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi realizada. Ao todo, 4.351.557 pessoas nascidas entre janeiro e março foram convocadas. Os segurados que receberem a notificação devem procurar o aplicativo Meu INSS ou o banco onde recebem o benefício. Caso não seja feita a comprovação de vida após 60 dias das notificações, o pagamento poderá ser bloqueado.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA