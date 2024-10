INSS nega suspensão de benefícios para idosos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desmentiu rumores sobre a suposta suspensão de 800 mil benefícios destinados a idosos. A instituição está atualmente revisando um total de 1,7 milhão de benefícios, que incluem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o benefício por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença. A revisão do BPC, que abrange beneficiários sem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), teve início em agosto e foca em aqueles que não atualizaram suas informações nos últimos quatro anos. Para essa revisão, foram convocadas 505.018 pessoas para se inscrever no CadÚnico, além de 517.571 beneficiários que precisam atualizar seus dados.

Também estão sendo chamados 680 mil segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária há mais de 24 meses para que suas situações sejam reavaliadas. Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, enfatizou que o objetivo da revisão é assegurar que os benefícios sejam concedidos apenas a quem realmente necessita. Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, garantiu que as revisões são realizadas com critérios rigorosos, proporcionando aos beneficiários o direito à ampla defesa.

Os beneficiários do BPC que não estão registrados no CadÚnico estão sendo notificados através do Meu INSS. Aqueles que recebem auxílio-doença por um período prolongado também estão sendo contatados. É importante ressaltar que, após o envio da notificação, o pagamento do benefício será suspenso em 30 dias, mas os beneficiários têm a opção de solicitar o desbloqueio por meio da Central 135.

O INSS também alertou a população sobre possíveis fraudes, esclarecendo que não será exigida biometria facial e que não haverá visitas domiciliares realizadas por servidores uniformizados. Os documentos necessários devem ser apresentados diretamente no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e não devem ser entregues a terceiros.

