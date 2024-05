Instagram adverte Regina Duarte por publicação falsa sobre o RS

No vídeo publicado em seu perfil, Regina diz que o governo brasileiro negou ajuda humanitária de Portugal ao Estado

Regina criticou a gestão do governo petista na tragédia no Sul e disse se tratar de uma “guerra”. Sérgio Lima/Poder360 – 4.mar.2020

PODER360 18.mai.2024 (sábado) – 22h00



A atriz Regina Duarte, ex-secretária de especial de Cultura no governo Jair Bolsonaro (PL), levou uma advertência da plataforma Instagram por compartilhar “informações falsas”. No vídeo publicado em seu perfil, Regina diz que o atual governo se negou a aceitar ajuda humanitária de Portugal ao Rio Grande do Sul.

Na gravação, o político português André Carlo Amaral Ventura (extrema-direita), diz que o Brasil “não quer que Portugal envie as doações”. Na legenda da publicação, Regina criticou a gestão petista na tragédia no Sul e disse se tratar de uma “guerra”.

A atriz escreveu: “Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul. Será que ainda não “caiu a ficha” de que estamos vivendo uma “guerra”? E por que razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha?”.

reprodução/Instagram

Aos usuários que tentarem acessar o conteúdo publicado por Duarte, aparece uma imagem na tela que diz: “informação falsa”. A plataforma afirma que a informação foi checada pelo verificador Agência Lupa e a frase: “É falso que o governo federal não quer que Portugal envie doações para o RS”.

A advertência não impede que Regina Duarte continue usufruindo do seu perfil, que continua sendo utilizado por ela.