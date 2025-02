Instagram está testando recurso muito aguardado no Reels; veja qual

A Meta está testando um recurso muito aguardado no Instagram: o botão de pausa no Reels. A opção de pausar um vídeo já existe, mas é trabalhosa. A ideia é iniciar e parar vídeos com apenas um toque.

Por ora, o recurso está disponível apenas para alguns usuários e mostra uma tentativa do Instagram de se aproveitar da ausência do TikTok para atrair usuários.

Instagram está tentando atrair usuários do TikTok (Imagem: Emre Akkoyun/Shutterstock)

Instagram está testando novidade no Reels

A opção de pausar um vídeo no Reels já existe, mas é trabalhosa: o usuário precisa tocar e pressionar a tela. A intenção do Instagram é facilitar esse processo. Com a atualização, basta tocar na tela para pausar ou iniciar um vídeo. Atualmente, o toque único na tela silencia o áudio do Reels.

A novidade era muito aguardada por usuários, que já haviam se manifestado em outras redes sociais (como o X) pedindo a atualização.

O recurso está disponível apenas para alguns usuários (a Meta não divulgou quais). Não há estimativa de quando a novidade chega para o público geral.

CEO da Meta, Mark Zuckerberg revelou que a empresa está “aprendendo” com o que aconteceu com o TikTok (Imagem: Rokas Tenys/Shutterstock)

Leia mais:

Meta está atraindo usuários do TikTok

A CNBC lembrou que a atualização deixa o Instagram Reels mais parecido com TikTok, numa tentativa da Meta de atrair usuários da rede social rival. Isso porque a plataforma chinesa foi banida dos Estados Unidos em 19 de janeiro. Apesar de já ter voltado a funcionar, ainda não está disponível para download nas lojas de aplicativos, limitando o acesso.

Essa não é a única estratégia da Meta para atrair usuários para o Instagram:

Este mês, a big tech anunciou um aplicativo de edição de vídeos chamado Edits, para competir com o app CapCut, da ByteDance (mesma controladora do TikTok). Saiba mais aqui;

Além disso, Meta também ofereceu recompensas em dinheiro para que criadores de conteúdo do TikTok migrem para o Reels (saiba mais aqui) e aumentou o tempo de duração máximo dos vídeos (sabia mais aqui);

Com isso, as ações da empresa subiram ligeiramente durante a semana, apenas um dia depois da divulgação do relatório de lucros do quarto trimestre de 2024 (que superou expectativas). Saiba mais aqui;

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, revelou em teleconferência com analistas nesta semana que a companhia vai “aprender com o que acontecer com o TikTok”.

O post Instagram está testando recurso muito aguardado no Reels; veja qual apareceu primeiro em Olhar Digital.