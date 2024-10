Instalação de placa solar termina em fatalidade em Riacho de Santana

Um jovem de 22 anos sofreu uma forte descarga elétrica enquanto instalava uma placa solar na cidade de Riacho da Santana, no sudoeste baiano, nesta quarta-feira (30). Mesmo sendo socorrido pelo SAMU, o corpo do homem apresentava graves queimaduras e ele não resistiu.

O caso aconteceu em uma academia na cidade. O jovem, identificado como Geraldo Rocha Júnior, realizava a instalação quando uma barra de ferro entrou em contato com a rede de alta tensão, causando a eletrocussão.

Segundo informações apuradas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, agentes do SAMU foram acionados e, ao chegar ao Hospital Geral de Guanambi (HGG), constataram que aproximadamente 70% do corpo do jovem estava queimado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi para necropsia. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso