Instituto Butantan solicita registro da vacina Butantan-DV contra dengue à Anvisa

O Instituto Butantan, localizado em São Paulo, formalizou o pedido de registro da vacina contra a dengue, denominada Butantan-DV, junto à Anvisa. Este imunizante se destaca por ser o primeiro a ser administrado em dose única em todo o mundo. Se a aprovação for concedida, a produção nacional poderá alcançar até 100 milhões de doses nos próximos três anos, segundo o instituto. Os ensaios clínicos realizados com a vacina envolveram um total de 16.235 voluntários e demonstraram uma redução de 79,6% no risco de contrair dengue. A eficácia foi avaliada em 75,8% para o sorotipo DENV-1 e 59,7% para o DENV-2.

Embora a vacina seja tetravalente, não foram registrados casos dos sorotipos DENV-3 e DENV-4 durante os estudos. A aprovação da Butantan-DV permitirá sua inclusão no Programa Nacional de Imunizações (PNI), o que é especialmente relevante diante do aumento alarmante de casos de dengue no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2024, o país registrou 6,6 milhões de infecções e 5,9 mil óbitos relacionados à doença. Considerada segura, a vacina do Butantan apresenta uma eficácia que se equipara à da vacina Qdenga, que já recebeu autorização da Anvisa no ano anterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias