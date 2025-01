Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta laranja em Jequié nesta segunda-feira

A Prefeitura de Jequié, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), informa que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prorrogou o alerta laranja no município, válido agora até esta segunda-feira (13).

O alerta indica a continuidade de chuvas intensas, com volumes elevados, acompanhadas de ventos fortes, com riscos de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, a Defesa Civil orienta a população a tomar as seguintes precauções:

• Evite áreas sujeitas a alagamentos, encostas e margens de rios ou córregos.

• Não atravesse vias alagadas; priorize sua segurança.

• Esteja atento às condições climáticas e às atualizações dos órgãos oficiais.