Instituto Pedro Mello conclui instalação da nova Carteira de Identidade em 90 postos da Bahia

O Instituo de Identificação Pedro Mello concluiu o processo de implantação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) dentro da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O último posto de identificação a receber a nova CIN foi o do município de Sento Sé, nesta sexta-feira (8). Assim foram completadas 90 unidades aptas a emissão do novo documento no estado.

“Com esta implantação nós alcançamos uma capacidade de 4mil documentos por dia, contabilizando as ações realizadas também pelas unidades móveis”, afirmou Bruno Froes, Diretor Adjunto do Pedro Mello ao explicar que essa oferta de vaga deve aumentar à medida que ocorram as adequações do sistema na rotina dos postos.

Ao longo dos 4 meses, contados da implantação, foram realizadas capacitações de 420 servidores, instalados 286 ki´s multibiométricos em 78 municípios da Bahia e emitidas mais de 182 mil carteiras. A partir de agora a CIN avança para uma nova fase de implantação nos postos conveniados com os municípios.

Para tirar a Carteira de Identidade Nacional, é preciso agendar um atendimento nos postos de atendimento dos Institutos de Identificação dos estados. O agendamento pode ser feito pelo site ou aplicativo do SAC.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF, Endereço com CEP, Certidão de nascimento ou casamento.

A primeira via da CIN é gratuita para todos os cidadãos brasileiros. A foto é tirada no momento do atendimento, não sendo necessário levar foto.