Instrutor de paraquedismo morre após salto de speed fly no Rio de Janeiro

José de Alencar Lima Junior, um instrutor de paraquedismo de 49 anos, morreu no último domingo (3) durante um salto de speed fly na Pedra Bonita, localizada em São Conrado, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado após testemunhas perceberem que ele saltou e não retornou, levando quase quatro horas para localizar seu corpo na mata. O instrutor estava preparado para uma descida de aproximadamente 250 metros, mas, segundo informações, seu equipamento não inflou corretamente no momento do salto.

Ele havia acessado a Pedra Bonita sem a assistência do Clube São Conrado de Voo Livre, que é responsável pela regulamentação da área. Funcionários do Parque Nacional relataram que Lima Júnior teria tropeçado em um buraco antes de sofrer a queda. O vice-presidente do Clube São Conrado expressou seu pesar pela tragédia e ressaltou que os voos na região são considerados seguros, realizados por profissionais devidamente credenciados. A Polícia Civil já iniciou uma investigação e realizará uma perícia no equipamento que José utilizava durante o salto.

A prática de speed fly, que combina elementos de paraquedismo e voo livre, utiliza uma vela menor do que a de um parapente, permitindo um voo mais veloz e radical. A modalidade, embora emocionante, requer cuidados e atenção redobrada, especialmente em áreas montanhosas como a Pedra Bonita.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA